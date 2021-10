Ricorrenza dei Morti, due navette gratuite a disposizione dei cittadini per muoversi nel Cimitero Monumentale

Durante le festività del 1° e 2 novembre, presso il cimitero di città, ossia cimitero Monumentale e cimitero di Monterone, sarà presente un servizio navetta gratuito. Saranno a disposizione due pulmini con capienza di 16 posti ciascuno, con relativi autisti, predisposti anche per il trasporto di persone con difficoltà deambulatorie.

Orari del servizio: 30/31 ottobre 8,00 – 12,30 / 14,00 – 17,00 - 1/2 novembre 8,00 – 12,30 / 14,00 – 17,00. I pulmini effettueranno i seguenti percorsi.

Percorsi A (presso il cimitero Monumentale) corsa 1) viale principale Cimitero Monumentale: partenza dall’ingresso fino al monumento ai Caduti e ritorno;

corsa 2): partenza dall’ingresso principale ed arrivo al reparto M e ritorno.

Percorsi B (presso il cimitero Monterone)

corsa 1) partenza dalla fermata dell’autobus posta all’ingresso del cimitero di Monterone e tragitto lungo l’anello circolare superiore e ritorno;

corsa 2) partenza dall’ingresso principale Monterone ed arrivo al reparto ampliamento 1° lato Casaglia (area forno crematorio) e ritorno.

Si informa la cittadinanza che nei giorni del 30/31 ottobre e 1/2 novembre non si potrà accedere alle aree interne del cimitero di Monterone e del cimitero Monumentale con auto proprie; l’accesso sarà possibile solo a piedi oppure usufruendo del servizio navetta gratuito.

“Rendere omaggio ai nostri cari – spiega l’assessore ai servizi civici Edi Cicchi - fa parte della nostra cultura Molte sono le persone anziane che nel giorno dei Santi e dei Morti si recano per dire una preghiera sulla tomba dei propri cari: credo, pertanto, che questo servizio che offriamo sia di grande aiuto a tutte le persone che hanno delle difficoltà deambulatorie. Il nostro cimitero è molto grande e per questo è necessario che tutti possano essere messi in grado di recarsi in sicurezza a visitare i propri defunti”.