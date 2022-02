INVIATO CITTADINO Spigolature inedite sulla grande Antonietta Stella

Spigolature e testimonianze sulla grande Antonietta Stella, gloria lirica perugina. Ne parliamo con Simonetta Franchi che la conobbe come amica di famiglia e “scoperta” di sua mamma Olga Bistocchi.

Esordisce con qualche dato.

“Era nata a Perugia, il 15 Marzo del 1929. Aveva due sorelle e un fratello. Si sposò con Giuseppe Trepiccioni, anch’egli cantante, conosciuto durante una sua esibizione, divenuto poi, suo manager”.

Quale l’ambiente di provenienza?

“I genitori, non potendo mantenerla agli studi, l’affidarono, da piccola , agli amici di famiglia Vito e Aldina Tocci, che abitavano in via Raffaello, sopra via Bontempi. Lei crebbe con loro e li considerò sempre come suoi ‘zii’, in ragione del forte legame affettivo che la legava a loro”.

Come mai parli di Aldina?

“Antonietta ha vissuto gran parte della sua giovane vita coi Tocci. Aldina, che faceva la camiciaia, si faceva aiutare nel lavoro, ma Antonietta, appassionata di musica e, scoprendo di avere una bella voce, sognava di fare una carriera artistica”.

Come manifestò queste sue inclinazioni?

“Antonietta ne parlò con mia madre Olga Bistocchi, concertista dal tocco raffinato, che le insegnò i primi elementi del canto lirico, accompagnandola al pianoforte”.

Dunque, Antonietta era interessata al canto, più che alla camiceria!

“La ‘zia’ avrebbe voluto che lei continuasse la sua attività, ma la decisione era ormai presa. Con la scusa di misurare e consegnare le camicie a mio padre, a casa mia, si metteva a cantare alcuni brani di opere verdiane, adatte per la sua voce drammatica; mia madre capì che, oltre ad avere una voce bella e potente, Antonietta disponeva anche di una grande presenza scenica”.

Qualche spigolatura?

“La mamma mi raccontava che Antonietta, quando da ragazzina andava a casa a riportare le camicie, si stendeva sul tappeto e, con l’accompagnamento del pianoforte, eseguiva uno straziante ‘Vissi d’arte’ da Tosca in erba”.

Quale la sua formazione?

“Frequentò il Conservatorio a Perugia , studiò con il Maestro Zetti e, nel 1950, a 20 anni, vinse il concorso del Teatro lirico sperimentale di Spoleto, debuttando con l’opera ‘Il Trovatore’”.

Quali Maestri la seguirono?

“Il Maestro Gabriele Santini, anche lui di Perugia, fu subito entusiasta della sua voce: la preparò e la diresse in alcune opere liriche”.

Quando esplose il fenomeno Stella?

“La sua fortuna iniziò quando, al Teatro dell’Opera di Roma, sostituì la soprano ne “La forza del destino”. Da allora in poi inanellò un successo dietro l’altro”.

Mantenne rapporti con la tua famiglia?

“Mia madre la seguì sempre nella attività artistica e Antonietta le fu tanto grata, ricordandola sempre come ‘la mia Olghina’, tanto le era affezionata”.

Lavorò instancabilmente, vero?

“Fu attiva nei più prestigiosi teatri italiani: il Comunale di Bologna, il Teatro dell’opera di Roma, il Teatro San Carlo a Napoli, e il Teatro alla Scala di Milano nel 1954”.

Ebbe fortuna anche all’estero, no?

“Iniziò la sua carriera internazionale all’estero nel 1954-55, al Covent Garden di Londra con Aida, che propose, nel novembre 1956, anche al Metropolitan di New York”.

Vi parlava volentieri dei suoi successi?

“Ci raccontava sempre dell’enorme successo di una Madame Butterfly al Metropolitan, nel 1958, quando Rudolf Bing, direttore del Teatro (dal 1950 al 1972), volle mettere in scena l’opera con meravigliosi costumi antichi giapponesi, che Antonietta Stella conservava nella sua casa, regalo personale di mister Bing”.

Puoi riferire qualche aneddoto?

“In un’altra opera, al Metropolitan, riportò un enorme consenso. Ci raccontava che, alla fine della sua esibizione, in camerino trovò un enorme mazzo di rose rosse con un omaggio speciale per lei: una perla nera, regalatale da Giovanni Buitoni, appassionato di musica, che la ringraziava per aver fatto conoscere Perugia nel mondo”.

Ne hai altri?

“È simpatico ricordare una scenetta avvenuta a Verona, durante l’Aida. Antonietta aveva come partner Mario Petri, umbro come lei. Durante un intervallo, “Aida” si riposava in camerino, sistemandosi il trucco di scena agli occhi e ritoccando le lunghe ciglia finte. In quel mentre passava davanti al suo camerino l’amico e collega Mario che, scherzosamente, l’apostrofò nel più schietto dialetto perugino “Avó, Antonietta, che pécc(e)le che c’è!”.

La cosa finì lì?

“Macché! Antonietta raccontò che dal ridere, per la battuta improvvisa e inaspettata in puro dialetto perugino, non riusciva a ritornare in scena”.

Quali note tecniche di Antonietta ti riferiva tua mamma?

“La diceva dotata di una notevole estensione vocale, di timbro limpido e capace di molti chiaroscuri. Disponeva inoltre di una grande tecnica, di forte grande capacità espressiva e competenza recitativa. Era un vero soprano drammatico. Si trovò a cantare un repertorio che veniva frequentato, contemporaneamente, da talenti come la Callas, la Tebaldi e la Cerquetti (anche lei umbra)”.

Conclude la nostra amica Simonetta Franchi

“Conservo dei dischi autografati in ricordo e gratitudine della mamma. E custodisco con devozione il pianoforte che ha sentito la prima voce del genio Antonietta”.

Hai un rammarico?

“Quello di non aver visto i costumi giapponesi di Butterfly donati dal direttore del Metropolitan, Bing. Sebbene Antonietta mi abbia invitato tante volte nella sua casa di Roma”.

E poi?

“Il dispiacere perché Antonietta si lamentava che Perugia non l’amasse. Diceva: ‘Non vedo mai un mio disco in vetrina’. Ma oggi ne rivendichiamo i meriti. E questo è già una consolazione”.

La cantante, scrittrice e musicologa Simona Esposito ci informa che le esequie si terranno a Roma presso la Chiesa di S. Eugenio, Viale Delle Belle Arti 10, oggi alle ore 12:00.