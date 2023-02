Una vita spesa per i principi della Farmacia, dall'Ordine un riconoscimento alla professoressa Maria Cristina Tiralti

Un riconoscimento per i 40 anni di carriera, è quanto ha voluto fare l’Ordine dei farmacisti della provincia di Perugia nei confronti della professore Maria Cristina Tiralti, docente universitario e farmacista, fino al 2021 professore aggregato presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia, dove si era laureata in Farmacia nel 1977.

Nel corso della sua carriera è stata docente nei corsi di laurea in Tecniche Erboristiche, Farmacia e Biotecnologie Farmaceutiche, di Tecnologia, Socio-economia e Legislazioni Farmaceutiche II, Prodotti cosmetici, Legislazione Farmaceutica. Dal 2009 al 2020 è stata membro del Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia. E’ autrice di circa cento pubblicazioni scientifiche nel settore disciplinare tecnico-applicativo con particolare attenzione per gli aspetti della legislazione farmaceutica rilevanti dal punto di vista sociale.

"La professoressa Tiralti è stata per tantissimi anni un punto di riferimento nelle materie farmaceutiche sia in ambito accademico, grazie alla lunga carriera presso l’Università degli studi di Perugia, che professionale, essendo stata iscritta al nostro Ordine per oltre 40 anni - spiegano dall'Ordine - Grazie a questo duplice ruolo è stata l’anello di congiunzione tra l’Ateneo e il mondo professionale delle farmacie contribuendo al dialogo tra le due realtà ed alla crescita di tanti giovani, studenti e farmacisti. A questi incarichi professionali di spessore, la professoressa Tiralti ha coniugato una grande umanità dedicando la sua vita al servizio dell’insegnamento ed alla farmacia. Con questo riconoscimento vogliamo ringraziarla di cuore per la sua pluriennale attività".

"Sono molto grata di questo riconoscimento – ha commentato Tiralti – per me l’esperienza all’interno dell’Ordine dei Farmacisti è stata importante e utile per consentirmi di perfezionare l’attività didattica all’Università. Ciò in quanto mi sono potuta rendere conto 'sul campo' della realtà professionale dei farmacisti, fornendo, di conseguenza, gli strumenti utili agli studenti per il loro, futuro, percorso lavorativo. Mi auguro che questo dialogo tra il mondo accademico e quelli professionali, in primis con l’Ordine dei Farmacisti, possa proseguire ancora perché può fare la differenza".