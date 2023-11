Tre bollini rosa per l’ospedale di Perugia, tra i migliori d’Italia per la qualità dei servizi dedicati alle donne

La Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, ha assegnato per il settimo anno di fila i tre bollini rosa all’Azienda Ospedaliera di Perugia, riconoscendola come un ospedale attento alle esigenze delle donne.

La struttura fa parte dei 367 ospedali italiani che si sono distinti per la qualità dei servizi offerti nella prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie più frequenti nell’universo femminile e per la promozione della medicina di genere.

La targa è stata consegnata questa mattina, giovedì 30 novembre, al Ministero della Salute alla dottoressa Rosa Magnoni, direttrice amministrativa dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, impegnata da sempre nei percorsi legati alla valorizzazione del genere e nelle politiche di benessere organizzativo nell’ambito delle organizzazioni pubbliche.

Il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, dottor Giuseppe De Filippis, ha espresso la sua soddisfazione per il premio ricevuto e ha sottolineato come gli ospedali con il Bollino Rosa siano una garanzia per le pazienti di poter accedere a percorsi personalizzati e adeguati alle proprie necessità, grazie alla professionalità e alla sensibilità degli operatori sanitari che vi lavorano.

Gli ospedali hanno ricevuto da zero a tre Bollini Rosa in base a: specialità cliniche, percorsi diagnostico terapeutici, servizi di accoglienza e degenza e gestione della violenza.