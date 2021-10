PERSONAGGI Fiera Mondiale Meccanica, la migliore tesi è dello studente Unipg, Roberto Zullo: ingranaggi di nuova generazione

Un nuovo rinocoscimento arriva per un laureato dell’Università degli Studi di Perugia, in particolare del corso di laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica: si tratta del dottor Roberto Zullo, che è risultato fra i vincitori della 45esima edizione dei Premi UCIMU, riconoscimento molto ambito dell'ingegneria industriale, organizzato dalla FONDAZIONE UCIMU, di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione.

Si tratta di un riconoscimento molto ambito nell'ambito dell'ingegneria industriale che Fondazione UCIMU mette in palio per tesi di laurea o laurea magistrale, riguardanti il progetto, la ricerca e lo sviluppo di macchine utensili, sistemi di produzione, robot e automazione; le nuove tecnologie della fabbrica digitale; la sostenibilità, le metodologie organizzative e gestionali.

Il dottor Zullo è stato premiato per la tesi di laurea dal titolo “Calcolo della rigidezza di ingranaggi prodotti con manifattura additiva”; il Prof. Ing. Luca Landi, del Dipartimento di Ingegneria di Unipg, ha ricevuto invece una targa al merito in qualità di relatore della tesi del vincitore.

Il lavoro di Roberto Zullo ha riguardato l’ottimizzazione della geometria di ruote dentate cilindriche al fine di ridurne le masse e massimizzarne la rigidezza, ipotizzando di poter sfruttare le grandi potenzialità messe a disposizione dalla manifattura additiva. L’obiettivo è stato quello di applicare una geometria reticolare, già presente all’interno dei software di stampa 3D, per la produzione del corpo ruota dell’ingranaggio in esame.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti è avvenuta nel prestigioso contesto di Emo Milano 2021, la fiera mondiale dedicata al settore metalmeccanico, che si è tenuta presso il Quartiere Fieristico di Fieramilano Rho, con la partecipazione da Barbara Colombo e Alfredo Mariotti, rispettivamente Presidente Segretario Generale di FONDAZIONE UCIMU e arricchita dal videomessaggio di Manlio Di Stefano, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari esteri.