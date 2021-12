Saracinesca su, lo storico caffè-pasticceria Sandri riapre in corso Vannucci

Da Zonder a Sandri-Schucani, passando per l'esperienza di Ferretti, fino al trittico Rossetti-Rossini-Ricci. Risorge così lo storico caffè-pasticceria di corso Vannucci.

Fondata nel 1860 dallo svizzero Jachen Schucani e gestita dai discendenti del fondatore per oltre cento anni, è uno dei locali più antichi del centro storico cittadino e, dopo aver abbassato la saracinesca, riapre grazie a tre imprenditori perugini: Fabrizio Rossetti, Gianluca Rossini e Paris Ricci.

L’idea è molto semplice: rispettare la storia di Sandri e farla vivere nel presente, riallacciando i fili della storia più antica con visione moderna. "Non ci sentiamo i proprietari di Sandri – affermano i tre soci che hanno rilevato l’impresa – ma i custodi di un patrimonio che appartiene alla città, al pari della Fontana Maggiore o dell’Arco Etrusco".

Tre perugini, dunque, ma soprattutto tre personaggi profondamenti radicati e innamorati di Perugia. A loro il compito di riportare Sandri agli antichi splendori, restituendo all’acropoli uno dei suoi capisaldi culturali, oltre che gastronomici.

"Citando Gustav Mahler - dicono i nuovi protagonisti dell’impresa - la tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri. Noi intendiamo rispettare la storia di Sandri, quello che è stato e ciò che rappresenta nell’immaginario collettivo dei perugini. Tuttavia, vogliamo farlo con capacità imprenditoriale e visione contemporanea, attualizzandone i capisaldi e rinnovandone il mito. Per questo abbiamo investito molto, a cominciare dal laboratorio di via del Dado. Pochi lo conoscono ma è quello il cuore pulsante dell’attività, per tanti anni presidiato dalla bravissima Carla. Tra l’altro, avremo la fortuna di avere nello staff una pasticcera che ha lavorato con lei per tanti anni, a garanzia della continuità stilistica della casa".

In un mondo sempre più globale e in un centro storico che negli anni ha perso tanti dei suoi simboli, la riapertura di Sandri è una boccata d’ossigeno. Un locale dove tutto parla della storia e della cultura di Perugia, a cominciare dalle sue fantastiche vetrine (Massimo Duranti ne ha fatto il tema di un libro), vero e proprio monumento in perenne trasformazione, specchio fedele dei cambiamenti della città. Un locale suggestivo di stile liberty, con i suoi soffitti affrescati, i mobili in legno massello, i marmi e i cristalli. Tutto ancorato a una Perugia d’altri tempi che rivive nelle atmosfere di questo caffè.

"Il nostro desiderio più grande – concludono i tre partner del progetto – è quello di rivedere le famiglie perugine varcare la porta di Sandri, magari per comprare le paste o i dolci della domenica, quelle per eventi particolari o semplicemente per vivere un momento speciale".