Via dei Priori. Torna, fra qualche ora, un sapore di nuovo e di antico. Ai blocchi di partenza una riapertura lungamente attesa. La storica pizzeria “marchigiana” di via dei Priori, ad angolo con via della Gabbia. Torna in servizio permanente effettivo dopo la chiusura, rinverdendo decenni di attiva militanza (dal 1958) al servizio dei perugini.

Ne avevamo fornito anticipazioni esclusive [ INVIATO CITTADINO Torna a vivere la pizzeria che ha fatto la storia (perugiatoday.it) ], peraltro assai apprezzate dai nostri lettori.

Una stuzzicheria di vaglia, con pizze, focacce, farcite, bufaline, tigelle. Bevande a gogo e vino in formato da 0.25.

Ci siamo fatti una cultura parlandone con Stefano Porro, Maestro di Arti Bianche. Docente dei fondamentali per una pizza assolutamente speciale, tanto che può vantare un impasto fornito dal vincitore di un agone nazionale.

Il locale è stato interamente ristrutturato, sul piano murario, in arredo e laboratorio. D’altronde, la vetustà di forno e accessori era tale da far ritenere necessaria l’operazione. Non, dunque, semplice refresh, ma rifacimento totale. Anche in chiave di visione ecologica e risparmio energetico. Considerando che la potenza impegnata assorbita era di ben 40 kw: uno sproposito in termini di inquinamento e di costi.

Pure la postazione di negozio e di bancone ha subito una organica riprogettazione che ne farà apprezzare la coerenza col contesto ambientale, legato all’aderenza con via della Gabbia e alla contiguità con Palazzo dei Priori.

Abbiamo avuto in sorte la possibilità di parlare con Mastro Stefano Porro, che ci ha spiegato le caratteristiche dell’impasto e ne ha mostrato uno già lievitato e in fase di maturazione per ben 48 ore: un capolavoro. Ci ha aperto un mondo di conoscenza che stamane, alle 12:00, potremo scoprire anche… col palato.

Siamo entrati anche in laboratorio, offrendo le esclusive immagini in pagina. Del che dobbiamo ringraziare l’immobiliarista Vittorio Settequattrini, vero motore delle iniziative dell’acropoli.

(Foto Sandro Allegrini)