Centro storico, Umbrò riapre le sue porte ai cittadini: tutti i cambiamenti, alla guida lo chef perugino Walter Passeri

Dopo anni di silenzio il centro storico di Perugia è pronto per accogliere nuovamente i sapori autentici di Umbrò. L’attesa è giunta al termine e sabato 6 luglio dalle 10 la bottega culinaria che racchiude un market, un bar, un’ampia terrazza, un ristorante e una fucina di cultura, riapre le sue porte ai cittadini.

Umbrò è un’istituzione che ha saputo reinterpretare il concetto di convivialità fondendo tradizione e innovazione in un’unica esperienza gustativa. Il suo restyling è una vera e propria rinascita che ha trasformato ogni angolo in un rifugio accogliente dove i sapori umbri si mescolano armoniosamente con le nuove tendenze.

Al timone della cucina, aperta a pranzo e cena, ci sarà il celebre chef perugino Walter Passeri e il suo braccio destro Mariano Ferranti che guideranno una brigata determinata a celebrare le radici culinarie locali con una presentazione moderna e invitante.

Ma Umbrò non è solo cibo. È un luogo dove il tempo si ferma per permettere agli ospiti di immergersi in una vera esperienza sensoriale e un’esperienza completa di gusto e benessere, con una selezione di prodotti e un ambiente che invita alla contemplazione e alla socialità. E quando il sole cala è l’ora dell’aperitivo e Umbrò si trasforma in un palcoscenico di cultura e intrattenimento con eventi artistici e musicali.

Franco Calzini, presidente di Arci Perugia, ha sottolineato: “Ripensare Umbrò ci ha impegnati molto. Intervenire su un concept che funziona, con interventi puntuali che ne valorizzino gli aspetti più apprezzati da un pubblico vasto ed eterogeneo, ha richiesto tempo e competenze”. E ancora: “Ci sentiamo pronti per restituire valore al prezioso tempo che ognuno può riservare alla piacevolezza, al gusto e al bello” ha concluso Calzini.