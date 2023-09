Rete idrica, lavori in centro a Perugia: gli orari e le vie interessate

A causa lavori urgenti ed indifferibili sulla rete idrica di distribuzione dalle 22 del 6 settembre alle 6 del 7 settembre 203 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia. Queste le vie interessate: via dell’Aquila, via Raffaello, via Mattioli · Via Bontempi, via Cesarei, piazza Michelotti, v ia delle Prome, piazza Danti, via del Sole, piazza Piccinino, via del Forno, via Fani, via Mazzini, via Danzetta, via dello Struzzo, via Baldo, via del Forte, via Fioramonti, via Santa Lucia, via Favorita, via Alunni, via della Pace, vorso Vannucci civici pari, via del Duca, via del Carmine, via Torricella, piazza Matteotti civici dispari, via Monteripido, via Sperandio, corso Garibaldi da civico 158 a 171 a salire, piazza Italia, via Baglioni