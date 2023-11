Perugia, trova un portafogli con mille euro in contanti: lo restituisce e rifiuta la ricompensa

Trova un portafogli con mille euro in contanti per strada e lo restituisce. E rifiuta la ricompensa. Il Comune premia Federico Molini. Il presidente del consiglio comunale, Nilo Arcudi, gli ha consegnato una pergamena.

"E’ stato un gesto che mi è venuto spontaneo – ha raccontato Federico Molini, di professione tecnico del suono – perché è frutto dell’educazione che mi ha impartito mio padre, contraddistinta dai valori dell’onestà e della correttezza".

E proprio al padre, Ugo Molini, che ha lavorato per tanti anni nel Comune di Perugia, Federico ha voluto dedicare il riconoscimento ricevuto.

Il presidente Nilo Arcudi ha voluto ringraziare Molini per il bel gesto che assume ancora maggiore valore in questi tempi, vista la cronaca piena di episodi negativi: "Abbiamo deciso di premiarlo – ha spiegato – perché si tratta di un fatto raro che vorremmo fosse un esempio da seguire soprattutto per le nuove generazioni. E’ la conferma, infatti, che Perugia è piena di cittadini perbene che hanno un’etica e valori sani".

Nella pergamena si legge: "La stima ed il sentito riconoscimento dell’Amministrazione comunale a Federico Molini per l’apprezzabile gesto compiuto, testimonianza ed esempio di onestà, solidarietà e alto senso civico".