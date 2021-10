INVIATO CITTADINO Scala di Geologia di Giuseppe Nicolosi. Fervono i lavori di restauro

Scala di Geologia. Fervono i lavori di restauro di carattere artistico su un bene culturale di rango. Il progetto architettonico è infatti dovuto a Giuseppe Nicolosi.

In piena attività i restauratori della Coo.Be.C per la pulizia dei due mega pannelli che scandiscono l’ascesa sulla destra. Si tratta di bassorilievi su marmo, voluti dal rettore Giuseppe Rufo Ermini, alfiere dell’edilizia universitaria della città del Grifo.

Quei pannelli riportano utensili e strumenti di carattere tecnico-scientifico, in armonia col contesto.

I riquadri abbisognavano fondamentalmente di un’azione di ripulitura, magistralmente eseguita con le tecniche e i materiali acconci. Stando, almeno, a quel poco che è dato di vedere attraverso un sopralluogo esterno.

Diverso, è più importante, l’intervento sulla scalinata con evidenze di sfaldamenti in atto.

Particolarmente sul fronte esterno, lungo via Francesco Innamorati. Dove fummo i primi a segnalare cedimenti e cadute di frammenti lapidei in un materiale simile alla pietra serena.

I singoli step dei pilastrini – che punteggiano le ferrature – sono scanditi dai bassorilievi di Ercolano e del Grifo Perugino. La veste del patronus civitatis e parti del Grifo si sono letteralmente sbriciolate piombando a terra e lasciando mutile le parti relative.

Il lavoro richiede dunque che queste lacune vengano adeguatamente risarcite, in materiali dello stesso colore. In modo che, a intervento ultimato, non si notino più le carenze che hanno motivato il restauro. Una soddisfazione – se possiamo aggiungere una riflessione personale – legata all’utilità della nostra segnalazione.

Importo dei lavori oltre 73 mila euro. Riconsegna dell’opera entro l’Epifania del 2022.