INVIATO CITTADINO Palazzo dei Priori si rifà il look sul fronte piazza IV Novembre

Palazzo dei Priori si rifà il look sul fronte piazza IV Novembre. Operazione necessaria e lungamente attesa. Un intervento organico e integrale.

“È un regalo che facciamo alla città”, commenta Serafino Sportoletti, direttore tecnico dell’operazione che la ditta TLM ha deciso di effettuare a titolo completamente gratuito.

In effetti, questo versante del Palazzo presentava delle criticità, sia nella parte superiore che nel colonnato al pianoterra. Per non parlare degli scalini di accesso alla Sala dei Notari. Alcuni di quei colossali blocchi in travertino erano traballanti. Faceva stringere il cuore vedere scendere le spose (periclitanti!) coi tacchi alti (in equilibrio precario) o assistere a qualche sfilata, realizzata proprio su quello storico accesso. Anche le stuccature erano saltate, con fughe insidiose e instabilità conclamata. A proposito: quando l’installazione di due comodi corrimano ai lati della scalea? Perché non tutti hanno vent’anni.

I gradini sono stati tutti ripuliti. Ora si procede alle stuccature sulle fiancate. Ci sarà un’interruzione per il 17, domani, data di saluto della città al cardinale Bassetti. Si riprenderà subito dopo.

Da qui l’esigenza, improcrastinabile, di mettere in sicurezza. Ma anche di restituire una facies dignitosa all’antico palazzo del governo cittadino.

Abbiamo visto all’opera un gruppo di abili restauratori. Innanzitutto è stata ripulita la balconata di pannelli e pilastrini. Una fase in atto è quella di omogeneizzare i colori attraverso materiali idonei. Quel terrazzino ha recuperato immagine, così come la balconata. Non è un caso che diversi film siano stati recentemente girati con personaggi in costume che si affacciavano su quella storica location.

Colonne, capitelli, basamenti delle colonne al pianterreno sono stati risarciti e ripuliti. Addirittura con impacchi di ammonio (foto), per restituire il colore originario. Senza trascurare l’uso di biocidi per eliminare muffe, muschi, saprofiti.

(foto Sandro Allegrini)

Particolarmente critica la situazione dell’intradosso del loggiato inferiore sul quale è opportuno agire sull’intonaco e sul colore.

Un lavoro di fino, eseguito con pazienza e competenza. Del quale la città è grata a chi ha deciso di porre mano a un doveroso ripristino. Ad maiorem gloriam civitatis Perusiae.