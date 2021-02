La bellezza e la ricchezza di Todi si impreziosiscono ancor di più con i lavori nella chiesa Sant'Antonio

La chiesa di Sant'Antonio di Todi, in corso Cavour, presto tornerà alla cittadinanza e ai fedeli.

Sono quasi ultimati, nell'ambito del programma degli "attrattori culturali", i lavori presso la struttura posta in corrispondenza con la seconda cerchia delle mura urbiche. Lavori che permetteranno la piena fruizione di uno degli angoli più belli, ma ancora nascosti, della città di Todi.

Nel prossimo mese di marzo, o per la Pasqua, potranno essere inaugurati i lavori e i tuderti, insieme ai tanti turisti che speriamo torneranno a riempire la città, scopriranno uno dei gioielli dell'arte umbra.

La chiesa, in origine un oratorio documentato già dal 1360, era inizialmente a servizio dell’annesso ospedale di Sant’Antonio, eretto e fondato dalla Confraternita dei Calzolari.

Importante la pala dell’altare maggiore, dell’artista Bartolomeo Barbiani, raffigurante il santo protettore degli animali in atto di onorare la Vergine col Bambino assieme ai santi Crispino e Crispiniano.

La tela, restaurata per conto del Comune dallo studio “Restauri Castrichini”, è stata esposta, qualche tempo fa, dal FAI.

Grazie al Barbiani, ed al tuderte Andrea Polinori, fu realizzata nel 1642 la volta, suddivisa in tre diverse campate per mezzo di partiture architettoniche in trompe l’oeil, al centro di ognuna delle quali campeggiano rispettivamente l’Eterno benedicente al centro, i santi Crispino e Crispinano nel settore vicino alla parete di ingresso, e sant’Antonio in Gloria nella campata presso la parete di fondo.

Al solo Polinori è invece attribuita la lunetta del presbiterio, raffigurante Sant’Antonio che predica e compie miracoli, mentre sono ignoti gli autori del ciclo di raffigurazioni presenti nelle sei lunette delle pareti laterali, datati al 1657, come si legge nei relativi cartigli che illustrano i miracoli più significativi compiuti dal santo taumaturgo.

