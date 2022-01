INVIATO CITTADINO Completati i lavori all’ingresso della Cattedrale. Resta il portale del Carattoli... con spigolature penniane

Cattedrale di San Lorenzo. Completati i lavori all’ingresso, sul fronte che affaccia piazza Danti. A quanto è dato vedere attraverso il groviglio delle impalcature, si tratta decisamente di un compito ben svolto. Il nitore delle pietre pulite appare nella sua luminosità che, fra qualche anno, riacquisterà il “vissuto” del tempo.

Intanto è uno spettacolo di sicuro effetto, che testimonia come l’operazione di pulizia sia stata effettuata a fondo, sia con sabbiatura che mediante lance a pressione variabile. Questo ci dicono quanti se ne intendono.

L’ultima prova è quella che riguarda il grandioso portale settecentesco, disegnato da Piero Carattoli in stile barocco (1729), su commissione del vescovo Marco Antonio Ansidei.

Si tratta di una struttura a doppia colonna sovrastata da un sopralzo. Il materiale è costituito da travertini e marmo rosa. A lavoro ultimato, i colori torneranno ad assumere le tonalità originarie, appannate dallo smog del traffico e dalle patine diacroniche. Risulta che l’opera non sia mai stata ripulita, dalla sua costruzione ad oggi.

Per ora il portale è occultato dalla mascheratura di cantiere, l’unica sopravvissuta. Come infatti si ricorderà, non una, ma ben due volte il telo di cantiere serigrafato è stato strappato dalla furia del vento, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco, come da noi riferito sia nella prima che nella seconda occasione.

Nel caso dell’intervento sul portale, si tratta, in tutta evidenza di un restauro che interseca il lato artistico e quello architettonico. Dunque, un recupero che richiede competenze di carattere altamente specialistico. Quelle che finora sono state messe in campo nei lavori fin qui eseguiti.

PS. Con spigolature penniane Non mi pare fuori luogo proporre una nota di peruginità legata agli scritti di Sandro Penna. Com’è noto – o come dovrebbe essere tale per tutti noi perugini – il poeta dei fanciulli era nato in Porta Sole, in via Mattioli. Dove, qualche anno fa, mi detti cura di far collocare nella casa natale (oggi proprietà Corvi) una targa col suo distico più bello: “Io vivere vorrei addormentato / entro il dolce rumore della vita”. Ma sulla questione della vera “casa natale” tornerò in altra occasione

Bene. Sandro Penna dovette fuggire a Roma da Perugia dove la sua diversità era oggetto di scherno e derisione. Tornò raramente e in modo svogliato, bruciandogli ancora quella ferita. Una volta lo fece per un confronto – nella sede Rai di via Baglioni – col poeta perugino Bruno Dozzini (purtroppo non ne esiste la registrazione).

In un suo scritto (oggi riportato nel Meridiano che lo riguarda, a cura di Roberto Deidier) Penna racconta che, scendendo da Porta Sole, la cattedrale si trova sulla sinistra. Invertendo, di fatto, la realtà. Licenza poetica o rimozione di un periodo doloroso della sua vita?