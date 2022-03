INVIATO CITTADINO Cattedrale, si lavora agli ultimi ritocchi

Chiesa cattedrale. Portale dello Scalza progettato dall’Alessi, si lavora agli ultimi ritocchi. Smontato il palco, il versante di San Lorenzo su piazza IV Novembre si mostra nella sua luminosa bellezza.

Lavoro completato, ma occorre operare gli ultimi ritocchi. Ecco perché un tecnico specializzato è sopra un cestello telescopico con attrezzi professionali e materiali di ultima generazione ad apportare tocchi finali.

Siamo sotto al crocifisso di Polidoro Ciburri, il Cristo della Guerra del Sale. Quel simbolo che i perugini osannarono come atto di sfida al pontefice Paolo III, più impegnato in adempimenti politici e preoccupazioni temporali che dedito a riflessioni spirituali. I Perugini erano ben consapevoli di ripararsi dietro quel simbolo inattaccabile dallo stesso papa.

Il Cristo, dopo la pulitura della protezione (sempre sia lodato “san Brunello”), è visibile nella sua tormentata grandezza.

Il portale su cui si agisce è opera di Ippolito Scalza che eseguì in travertino il progetto di Galeazzo Alessi. La sezione lignea è del Bastoni e viene periodicamente manutenuta dall’ebanista restauratore Gustavo Sanchirico.

Contrariamente a una diffusa communis opinio, non è questo l’ingresso della cattedrale, il cui orientamento inequivocabile denuncia che l’accesso giusto è quello longitudinale su piazza Danti. Ma è pur vero che gran parte del pubblico accede da piazza IV Novembre. Risulta anzi, storicamente, che molti perugini attraversassero la cattedrale entrando da qui per uscire dalla Porta del Giubileo, come comoda scorciatoia. Finché i canonici ne vietarono il libero transito.

I ritocchi attuali consistono nel compensare piccole lacune sulle cornici e sugli elementi decorativi dell’austero, ma elegante portale.