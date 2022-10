INVIATO CITTADINO Porta Pesa. Grande emozione per l’Arco dei Tei tornato a nuova vita

Porta Pesa. Grande emozione per l’Arco dei Tei, tornato a nuova vita. Presenti bambini e ragazzi delle scuole viciniori. Chiamata alle… Arti numero 29. Tante sono le risposte fornite dai cittadini all’appello che il Comune e il cuore perugino rivolgono al portafogli. Sentendo rispondere al richiamo un convinto Sì.

La campagna Art Bonus Perugia fa nuovamente centro. Festa grande che vede protagonisti in primis Fabio Riccini, in rappresentanza dell’azienda che ha risposto I CARE, nella ricorrenza dei 70 anni dalla sua fondazione. Quando “prendersi cura” sta per assumersi onori e oneri connessi al recupero di un bene pubblico come una Porta che radica nell’antico.

Soddisfazione condivisa dal sindaco Romizi e da funzionari del Comune. Ma anche da Fotinì Giustozzi (attuale delegata) e da Lorena Pittola che dell’Art Bnus fu antesignana. E c’è spazio anche per Sarah Bistocchi, che siede sui banchi dell’opposizione nella Sala del Malconsiglio, ma che condivide la gioia, in quanto vive a due passi da qui, in via della Torricella.

A breve – dice Romizi – partiremo con la riqualificazione della pavimentazione di corso Bersaglieri-Borgo Sant’Antonio. Ricordando i lavori in corso alla scuola Primo Ciabatti, ex Littorio, splendido esempio di edilizia scolastica razionalista.

A far festa i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo (classe 1 D), della scuola primaria statale Maria Montessori (classe 1 C), dei bambini e bambine della montessoriana Scuola dell’infanzia Santa Croce.

Quell’Inno nazionale, intonato con voce forte e chiara, commuove parecchio. Specie quella mano tenuta ferma. All’altezza del cuore.