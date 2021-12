Da San Severo a San Paolo Intervineas, in arrivo 3 milioni di euro per il restauro e la messa in sicurezza di 19 chiese nella provincia di Perugia

Il Ministero dell'Interno ha approvato il finanziamento, su proposta della Prefettura di Perugia, dei progetti predisposti dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria per il restauro e la messa in sicurezza di ben 19 Chiese perugine appartenenti al patrimonio del Fondo edificio di culto.

Per la realizzazione dei progetti, che consentiranno di provvedere a manutenzioni straordinarie e restauri della gran parte delle 23 Chiese del FEC presenti in provincia, si potrà disporre di un finanziamento complessivo di circa 3,7 milioni di euro, rinveniente per oltre il 60% dalle misure previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) attivate dal Ministero dell'Interno per il finanziamento di interventi sul patrimonio FEC.

I progetti ammessi al finanziamento riguardano in particolare:

Perugia: Chiese del Gesù e di San Severo;

Cascia: Chiesa di Sant'Agostino;

Cerreto di Spoleto: Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli;

Citerna: Chiese di San Francesco e del SS. Crocifisso;

Città di Castello: Chiese di San Domenico, San Francesco, Santa Chiara delle Murate e Santa Maria delle Grazie;

Città della Pieve: Chiesa di Santa Lucia;

Corciano: Chiesa di Sant'Agostino;

Massa Martana: Chiese di Santa Maria della Pace e di San Pietro;

Montefalco: Chiesa di San Fortunato;

Sigillo: Chiese di Sant'Anna e di Sant'Agostino;

Spello: Chiesa di Vallegloria;

Spoleto: Chiesa di San Paolo Vineas.