Via Ulisse Rocchi, lavori in corso all’edificio soprastante palazzo Brutti, sede della Soprintendenza

Via Ulisse Rocchi, civico 57. Lavori in corso all’edificio soprastante palazzo Brutti, sede della Soprintendenza.

Al pianoterra di questo palazzo c’era una volta il laboratorio dell’orafo Aldo Poeta, memoria storica della città e Maestro di tanti artigiani della Vetusta. Oggi al suo posto una pinzeria. Poco sopra uno storico barbiere.

Il palazzo è in fase di ristrutturazione della facciata, coi benefici bel bonus governativo.

È una scelta validissima, tanto più che l’edificio è in prossimità di palazzi storici.

Questa ripulitura va certamente a impreziosire una strada come via Ulisse Rocchi, storicamente definita via Vecchia, per distinguerla dalla Strada Nova, come venne definita via Cesare Battisti.

Costo complessivo dell’operazione: 80 mila euro. Consegna dei lavori ultimati entro il 20 dicembre. Ossia, Babbo Natale, al suo arrivo, trova le cose fatte.