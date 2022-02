Il Repair Café di Perugia trova una sede fissa: ecco i giorni e gli orari in cui poter portare i propri oggetti rotti

Una buona notizia per gli amanti dell'ecologia e dell'economia circolare. Avrà infatti una sede fissa, fino a giugno 2022, il Repair Café Perugia, di cui avevamo parlato di recente in una nostra intervista. il team di riparatori di oggetti di ogni sorta potrà svolgere le sue sessioni anche in modalità stanziale, e non più solo in occasione di eventi, come il prossimo di domenica 13 Febbraio, al mercatino svuota cantine dei Rimbocchi.



Gli incontri avverranno presso la sede della Cooperativa Sociale DENSA, a ponte San Giovanni, anche grazie alla collaborazione di ATER, che insieme ad alcune associazioni locali sta sviluppando progetti di rigenerazione urbana dal basso che partono dalla proposta di opportunità formali e non formali di socializzazione e di sviluppo di nuove competenze. DENSA, come spiegano gli organizzatori in una nota, promuove infatti un’idea di trasformazione sociale, economica e culturale che parte dalla partecipazione delle comunità e si realizza attraverso la contaminazione tra educazione, cultura, arte, tecnologia.

Da itineranti a "stanziali"

"Dall'aprile 2017 non ci siamo mai fermati - spiega Anna Rita Guarducci, Coordinamento Regionale Umbria Rifiuti Zero aps - siamo andati a riparare oggetti da chiunque ci abbia invitato, anche fuori regione riuscendo a mantenere il ritmo di appuntamenti

mensili, benché impegnati come volontari. Il desiderio di costruire una piccola economia circolare intorno alla riparazione è stato suggerito anche dal fatto che il nostro gruppo di riparatori cresceva col tempo, abbiamo iniziato con un solo riparatore, oggi sono nove, ognuno con specializzazioni differenti, che si sono aggregati. Il vantaggio di avere una sede ci permette anche delle piccole economie di scala oltre al fatto che i cittadini hannoun riferimento fisico (a fianco di quello storico virtuale della nostra pagina su FB https://www.facebook.com/repaircafeperugia), almeno per i prossimi mesi. Inoltre ci piace l’idea di condividere uno degli obiettivi di DENSA contribuendo alla

rigenerazione urbana di un contesto difficile".

Gli appuntamenti del Repair Café

Ecco allora i nuovi appuntamenti con i riparatori del Repair Café: la terza domenica del mese a partire dal 20 febbraio, orario continuato 10-18, poi i lunedì pomeriggio 15-18 dal 14 febbraio. A questi si aggiungeranno due seminari formativi di base, su riparazioni di apparecchiature domestiche elettriche ed elettroniche e riparazioni con l’ago e la macchina da cucire, in fase di definizione.