Regione Umbria, finanziamento ai Comuni: a Perugia soldi per sistemare le strade

Due milioni e 646 mila euro per progetti di rigenerazione e messa in sicurezza urbana nei comuni di Perugia, Terni, Spoleto, Stroncone, Fabro e Avigliano Umbro

“Con l’approvazione della delibera abbiamo assegnato 2 milioni 646 mila euro per progetti di rigenerazione e messa in sicurezza urbana nei comuni di Perugia, Terni, Spoleto, Stroncone, Fabro e Avigliano Umbro. Si tratta dell’avvio di un programma pluriennale, in applicazione di quanto previsto dalla legge n.145 del 2018, dedicato ad interventi per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici, per lo sviluppo del sistema dei trasporti, la rigenerazione urbana, la viabilità e le bonifiche di siti inquinati”. Lo comunicano gli assessori regionali Agabiti e Melasecche, competenti per gli interventi previsti dalla normativa.

“L’utilizzo di queste risorse – aggiunge Agabiti - consentirà di migliorare la sicurezza delle infrastrutture strategiche per il nostro territorio, a partire dagli edifici scolastici. Siamo convinti che sostenere i comuni attraverso finanziamenti mirati per opere strategiche possa rappresentare una fondamentale chiave di volta anche per sostenere la qualità della vita e la vivibilità delle nostre città e dei nostri borghi”.

Come spiega la Regione Umbria, con questa prima annualità "sono finanziati per complessivi 900 mila euro interventi di messa in sicurezza di strade comunali nei comuni di Terni e Perugia, 400 mila euro per il completamento di un percorso pedonale nel centro storico di Stroncone, 500 mila euro per la messa in sicurezza della scuola di Beroide nel Comune di Spoleto, mentre ulteriori risorse per complessivi 846 mila euro riguardano interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nei comuni di Fabro e Avigliano".