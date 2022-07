Famiglie numerose, aiuti dalla Regione Umbria: l'assegno e le regole

Famiglie numerose, nuovi aiuti dalla Regione Umbria. La giunta Tesei, su iniziativa dell’assessore Luca Coletto, ha definito la somma di 150 euro per ciascun figlio minore per sostenere economicamente le famiglie con almeno quattro figli.

Palazzo Donini ha stanziato 180mila euro in totale. Le risorse, spiega la nota, "saranno assegnate e ripartite ai Comuni Capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, che provvederanno a pubblicare l’avviso per la erogazione del contributo, che è unico per ogni Zona sociale e al quale potranno rispondere tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti e residenti in uno dei Comuni della Zona sociale".

"La Regione Umbria con apposita legge regionale ha previsto una misura per il sostegno alle famiglie numerose con almeno quattro figli, realizzati dalla Regione stessa o dalle Zone sociali, nell’ambito delle rispettive competenze – sottolinea Coletto - Con regolamento regionale n. 8 dell’11 novembre 2020, sono state definite le modalità di erogazione degli interventi e i criteri che i nuclei familiari beneficiari devono soddisfare per ottenere il contributo".

Ecco i requisiti per accedere al beneficio economico: numero di figli pari o superiore a quattro, con età inferiore a 26 anni conviventi, di cui almeno uno minore di anni diciotto; residenza in uno dei Comuni della Regione Umbria da almeno cinque anni; possesso di indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare, in corso di validità secondo la normativa vigente, non superiore ad euro 36.000,00; possesso, per i componenti del nucleo familiare cittadini extracomunitari, di regolare permesso di soggiorno con esclusione dei titolari di visto di breve durata.