INVIATO CITTADINO Recupero della Spoleto-Norcia, Italia Nostra all'attacco

Italia Nostra sul mancato recupero della Spoleto-Norcia. Dio del… Turismo, perdonali, perché non sanno cosa ci fanno perdere.

Ne parla il colonnello Alessio Trecchiodi, esperto e storico dei trasporti.

Esordisce ricordando (o dicendolo ai tanti, troppi cittadini che non lo sanno): “È bene si sappia che la ex ferrovia Spoleto-Norcia è stata progettata e costruita dagli stessi ingegneri svizzeri i quali realizzarono la ferrovia alpina che attualmente sta funzionando come potente attrattore per turisti da tutto il mondo”.

Di cosa parli?

“Parlo della linea del Bernina (61 km) che da Tirano (provincia di Sondrio) collega St. Moritz.

Cosa fanno là?

“Là è attivo il ‘Bernina Express’, l’espresso più lento d’Europa! Un tragitto all’insegna delle forti emozioni, che parte da Tirano (Valtellina, 429 m. slm) per raggiungere le alte quote dell’Ospizio Bernina (2253 metri punto più alto della ferrovia Retica). E poi ridiscende, fin nella vallata del fiume Inn, l’alta Engadina. Qui il trenino rosso del Bernina arriva a St.Moritz, culla del turismo invernale”.

Cos’ha di speciale?

“È talmente interessante da aver meritato l’inserimento, da parte dell'UNESCO, nell’elenco dei beni mondiali da preservare”.

Quali le sue peculiarità?

“Le sue opere ingegneristiche particolari che si inseriscono magnificamente nel paesaggio”.

Esistono somiglianze e analogie con la nostra Spoleto-Norcia?

“Proprio così. La ex Spoleto Norcia è un'opera altrettanto fantastica, da preservare e da far rivivere”.

Non è in campo un progetto di trasformazione e riutilizzo?

“È inconcepibile che un bene di questa portata storica e ingegneristica possa essere trasformato in una volgare pista ciclopedonale, quando, con un progetto sostenuto dall'intera nazione, potrebbe rivivere ed attrarre turismo. Analogamente a quanto avviene nella linea svizzera”.

Ma il progetto attuale non la riutilizza compiutamente?

“Si tratta di un progetto misero che raggiungerà, nella migliore delle ipotesi, appena il 20% di quanto accadrebbe se la splendida linea fosse completamente riaperta alla sua funzione originale”.