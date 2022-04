Le meraviglie di Rasiglia in tv: quando vedere la puntata su Rete 4

"Foligno torna di nuovo protagonista a livello nazionale grazie alla trasmissione televisiva “Sempre Verde” di Luca Sardella, che andrà in onda su Rete 4 sabato 16 aprile alle 12.55 con uno speciale servizio dedicato a Rasiglia". Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

Il programma, spiega ancora Zuccarini, "si occupa delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche italiane, e a Rasiglia le telecamere di Rete 4 hanno puntato i riflettori sull’importanza della risorsa idrica, sull’archeologia industriale e sulla Rocciata come tipicità locale che contraddistingue il territorio. Gli stessi abitanti del borgo delle acque si sono messi a disposizione come "attori per un giorno" rappresentando caratteristiche scene di vita paesana".

E ancora: "In questi ultimi anni Foligno ed il suo territorio stanno conoscendo un crescente interesse da parte delle reti nazionali e delle riviste specializzate, questo è il frutto di un grande lavoro che sta portando riscontri concreti in termini di visibilità e presenze turistiche. Ringrazio per la collaborazione l’associazione Rasiglia e le sue Sorgenti e l’assessore al Turismo Michela Giuliani ed i competenti uffici per l’impegno prodotto".