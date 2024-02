Comuni Ricicloni: solo 9 in tutta l'Umbria. Legambiente: “Serve più qualità nella raccolta differenziata”

Il rapporto Comuni Ricicloni 2023 presentato oggi, venerdì 16 febbraio, da Legambiente Umbria al Teatro Mengoni di Magione, ha analizzato i dati sulla raccolta differenziata in Umbria nel 2022, evidenziando le buone pratiche e le criticità. Il numero dei Comuni Ricicloni umbri è sceso a 9 a causa, secondo quanto ripotarto dall’associazione, del peggioramento della qualità della raccolta dell’umido in molti territori e degli obiettivi al ribasso del nuovo piano regionale rifiuti.

Per ottenere il riconoscimento di comuni ricicloni umbri Legambiente Umbria ha stabilito un criterio basato sul raggiungimento dell’obiettivo minimo di raccolta differenziata, fissato al 72% al 2028 dalla regione e sulla produzione di un rifiuto organico di qualità media pari o superiore al 95%, cioè con una percentuale di materiale non compostabile (MNC) inferiore al 5%.

Si tratta di un criterio che riduce sensibilmente il numero dei comuni ricicloni dell’Umbria, ma che Legambiente Umbria ritiene fondamentale, perché il riciclo è efficace solo se la qualità del rifiuto raccolto è alta.

L'associazione ambientalista ha inoltre ribadito il suo parere negativo per quanto riguarda il nuovo Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti, che prevede la realizzazione di un inceneritore entro il 2028 e che non pone obiettivi ambiziosi di riduzione, riuso e riciclo.

Si legge nella nota di Legambiente Umbria: “Occorre lavorare seriamente sulla riduzione e riuso, e parimenti organizzare le filiere di riciclo in modo da intercettare i materiali correttamente, realizzare gli impianti di riciclo specializzati, come quelli finanziati dal Pnrr per l’Umbria dedicati ai rifiuti tessili e ai pannolini e ai prodotti assorbenti, e altresì puntare su altre filiere di riciclo, come quella della plastica ad esempio”.

E ancora: “Occorre infine lavorare per reimmettere sul mercato i materiali riciclati contando in primis sugli acquisti pubblici come leva per valorizzarli. In conclusione l’economia circolare si fa con azioni concrete, tanto lavoro e non c’è assolutamente tempo da perdere, vista la velocità e l’impatto dei cambiamenti climatici in atto”.

L’evento è stato promosso e realizzato da Legambiente Umbria, con il patrocinio del Comune di Magione, la collaborazione scientifica di Arpa Umbria, il supporto di Gesenu, TSA, Consorzio Biorepack, Coop Centro Italia, Cartiere di Trevi e il contributo della Cooperativa Pescatori del Trasimeno.



Classifica Comuni Ricicloni Umbria

Comuni sotto i 5.000 abitanti

Calvi 88,7%, Attigliano 79,3% Ferentillo 76,1%, Montecastrilli 76%, Pegaro 72,2%, Valfabbrica 72,5%



Comuni tra 5.000 e 20.000 abitanti

Torgiano 76,1%, Castiglione del Lago 72,8%



Comuni sopra i 20.000 abitanti

Assisi 72,9%