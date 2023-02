INVIATO CITTADINO Trasporti. Abbiamo in casa un’azienda leader dell’ecologico…

Trasporti. Abbiamo in casa (Passignano sul Trasimeno) un’azienda leader dell’ecologico… ma giriamo la testa dall’altra parte. In Italia e in Europa fanno la fila per prenotare. E fanno benissimo. E noi?

La ditta passignanese Rampini (80 anni di esperienza alle spalle) dispone di un tris d’assi di sicuro successo.

Si tratta di Sixtron, progettato esplicitamente per la trazione elettrica: autobus urbano di 6 metri (da cui il nome), con specifica vocazione a favore dei disabili, grazie alla piattaforma ribassata. Date le modeste dimensioni, si rivela particolarmente adatto ai centri storici con le viuzze strette e tortuose.

Eltron è il primo autobus elettrico uscito da questa dinamica factory. Il successo risponde da tutta Europa. Tre porte, autonomia di 300 km, controllo digitale e condizionamento efficiente.

Ultimo nato Hydron, completamente alimentato a cella combustibile a idrogeno. Hydron è lungo 8 metri, capace di trasportare fino a 48 persone, con la rispettabile autonomia di 450 km. Esce da un percorso di studio e progettazione che si è dipanato per un decennio.

Da sottolineare che tutti i modelli sono a emissione zero. Cosa aspettiamo a farne un must anche per il trasporto locale?