Assisi su Rai1, Alberto Angela racconta Chiara e Francesco

"Andrà in onda a fine maggio, in prima serata su Rai 1, la puntata di “Ulisse, il piacere della scoperta” dedicata a Francesco e Chiara di Assisi". Ad annunciarlo, con un post su Facebook, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti.

"In questi giorni - spiega il sindaco - Alberto Angela e la troupe stanno girando le riprese nei luoghi più significativi della città, dalla Rocca Maggiore alle Basiliche, da San Damiano alla Porziuncola, da Santa Chiara all’Eremo delle Carceri. Questa volta “Ulisse” si concentra sulle figure di Francesco e Chiara visti come “due ragazzi ribelli del Medioevo, due sognatori che dimostrano come un singolo individuo può cambiare la storia del mondo”".

E ancora: "Non è la prima volta - conclude Proietti - che il popolare conduttore conduca una trasmissione da Assisi, già nel 2013 e nel 2016 girò una puntata di “Ulisse” dedicata al Poverello e facendo ammirare la bellezza storica e artistica della Città Serafica".