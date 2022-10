Perugia, una nuova antenna per collegare il mondo: i radioamatori perugini tentano l'impresa

Una nuova stazione radio in grado di collegare ogni angolo del mondo. I radioamatori perugini, alcuni dei quali soci della sezione perugina dell'Ari, non si fermano mai e uniscono passione, competenza e spirito di servizio nello svolgimento di attività collegate al mondo della comunicazione.

"I radioamatori di Perugia sono sempre in prima linea nella gestione delle telecomunicazioni, proprio in questi giorni hanno installato una nuova stazione radio per ricevere stazioni radio da qualunque angolo della terra - si legge in una nota - Un avanzato sistema con motori telecomandati che allungano e accorciano gli elementi dell'antenna per avere sempre il massimo rendimento svettano ad oltre 24 metri da terra su un supporto utilizzato prevalentemente in ambito militare nel rispetto totale dei standard di sicurezza".

Il nuovo sistema installato dovrebbe permettere di collegare stazioni radioamatoriali in ogni angolo del mondo e in ogni momento.

"Questo week end si farà un primo test del sistema, 48 ore di fila in collegamento con migliaia di radioamatori attivi da tutti i Paesi, dall'Europa alle Isole dell'Oceano Pacifico, dall'Artide all'Antartide - prosegue la nota - La rete di telecomunicazione di emergenza alternativa è sempre in continua crescita così come la formazione degli operatori radio pronti ad intervenire anche in assenza di sistemi di telecomunicazione ordinari". Si stima di collegare almeno 3mila stazioni radio sparse per il globo.

I radioamatori perugini sono impegnati da tempo con la Protezione civile di Perugia e Corciano.

"Lo spirito dei radioamatori va al di la della pura sperimentazione, sempre pronti ad intervenire e condividere le loro conoscenze con chi vuol avvicinarsi all’affascinante mondo di Guglielmo Marconi" conclude la nota.