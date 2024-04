I radioamatori perugini celebrano Guglielmo Marconi nel 150esimo anniversario della nascita

Si festeggio domani, sabato 27 aprile, il 150° compleanno di Guglielmo Marconi, il genio che ha permesso di far fare un balzo in avanti incredibile al mondo intero, che ha saputo mettere insieme idee e scoperte realizzando un nuovo modo di comunicare, la radio, quello strumento che oggi tutti noi usiamo (TV, Smartphone, WI-FI, Bluetooth, Radio, Radar... oggi tutto funziona attraverso la radio), attraverso uno strumento che trasforma voce e dati in onde radio permettendo di superare distanze incredibili alla velocità della luce, l’A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) con le sezioni di Civitavecchia, Roma e Perugia, unico Radio Club al mondo riconosciuto ufficialmente nel 1927 dallo stesso Marconi, attiverà per la quarto volta consecutiva, una stazione radioamatoriale speciale presso la Città del Vaticano.

La stazione, con nominativo HV9TVM, dove HV sta per Holy See Vatican, Santa Sede, e TVM per Trasmittente Vaticana Marconi, è inserita nell’elenco delle 60 stazioni ufficiali dell’ International Marconi Day e sarà operativa dalla originaria palazzina Marconi, sede storica di Radio Vaticana fin dal 1931, anno dell’inaugurazione da parte dello stesso Guglielmo Marconi, nella cornice dei Giardini Vaticani.

Per l’occasione, il Dicastero per la comunicazione della Città del Vaticano, inaugurerà il museo storico della radio, dove, nella prestigiosa sede, sono conservare le apparecchiature originali Marconiane. Le operazioni Radio avranno inizio alle ore 8 di mattina e proseguiranno fino alle ore 11,30 quando avrà inizio la cerimonia inaugurale del Museo.

Ad introdurre l’incontro, dopo le attività amatoriali sarà alle 11.35 mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali. Dopo il saluto di benvenuto a cura del Prefetto Dicastero per la Comunicazione, Paolo Ruffini, ci sarà la presentazione della ristrutturazione della Palazzina Marconi a cura del Segretario Dicastero per la Comunicazione, mons. Lucio Adrian Ruiz, cui seguirà il saluto della principessa Elettra Marconi.

Alle 12.10, la proiezione del documentario “Marconi in Vaticano” e l’intervento del responsabile di testata Radio Vaticana – Vatican News Dicastero per la Comunicazione, Massimiliano Menichetti. Infine il saluto conclusivo e ringraziamenti del direttore della Direzione Tecnologica del Dicastero per la Comunicazione, Francesco Masci, e l’inaugurazione della Palazzina Marconi in Vaticano.

Alle attività radioamatoriali parteciperanno anche giovani radioamatori di Perugia membri dello YOTA, Youngster on the air, l’organizzazione internazionale che raccoglie i giovani radioamatori.

Saranno Marco Dottori, Nevet Persolja, Tsuf Persolja, Edoardo Ragni, Chiara Alberati e Alma Peruzzi a rappresentare i giovani radioamatori e ad incontrare la Principessa Elettra Marconi durante l’inaugurazione del Museo presso la Palazzina Marconi.

Nel pomeriggio il team dei ragazzi, accompagnati dai loro tutor, i radioamatori perugini Francesco Fucelli, Cristiano Peruzzi, Iari Del Pulito e Marco Zucconi, si trasferiranno al Forte di Monte Mario dove sarà attivata un’altra stazione radio, a cura di ARI Roma, per celebrare il 150° compleanno di Marconi, alla presenza di membri dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (che guideranno i giovani in una visita esclusiva dell’Osservatorio e della Torre Solare) e di alte autorità militari del Reggimento Trasmissioni dell’Esercito.

Numerosi sono i giovani che stanno seguendo il corso, organizzato dall’A.R.I. Umbria, per conseguire la Patente da Radioamatore, ciò significa che il prossimo anno la “squadra” YOTA perugina sarà ancor più numerosa per eventi e manifestazioni di questo genere.