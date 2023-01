"Roberto Gentile, non è più tra noi. Mancherà tanto agli ascoltatori e a tutti noi di Radio Subasio, perché, come diceva sempre “noi siamo una famiglia”. Ed è proprio vero. Anche lassù, farà risuonare il suo motto “andiamo a vincere” che è anche il nostro, per non dimenticarci mai di lui". Radio Subasio, con un post di cordoglio, dà notizia della morte dello storico speaker Roberto Gentile.