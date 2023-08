Guinza, inviato in Gazzetta ufficiale europea il bando di gara per adeguamento a due corsie della galleria

Inviato in Gazzetta Ufficiale Europea il bando di gara relativo alla gara per l’intervento sulla Grosseto-Fano (E78) nel tratto Selci Lama (E45) e S. Stefano di Gaifa. La gara riguarda l’adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza e del tratto Guinza-Mercatello Ovest. Il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 9 agosto 2023.

"Questo bando – hanno affermato la Presidente della Regione Donatella Tesei e l’Assessore Enrico Melasecche - è un ulteriore passo in avanti per il miglioramento della rete viaria umbra, ed è frutto di un attento lavoro di interlocuzione e collaborazione con le Marche e il Governo. Nel frattempo – concludono - prosegue anche la progettazione per i lavori in ulteriori due tratti umbri in ottica del completamento della E78".