Raccordo Perugia-Bettolle, nuovi cantieri Anas: lavori fino a settembre

Nuovi cantieri Anas sul raccordo Perugia-Bettolle. Come spiega una nota "a partire da lunedì 17 luglio sarà eseguito il risanamento profondo della pavimentazione su un tratto di carreggiata a Passignano sul Trasimeno, in prosecuzione dei tratti già completati". Il completamento di questa fase del nuovo cantiere, prosegue Anas, "è previsto entro settembre".

Ecco le modifiche alla viabilità: "Per consentire i lavori, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Passignano Est sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. In alternativa sarà possibile utilizzare gli svincoli di Passignano Ovest e Torricella".