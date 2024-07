Raccordo Perugia-Bettolle, ancora cantieri e lavori: le modifiche al traffico

Ancora lavori sul raccordo Perugia-Bettolle. Come spiega una nota di Anas dopo la "sostituzione del vecchio spartitraffico centrale per un tratto di circa 3 km tra Olmo e Madonna Alta" sono stati avviati "i lavori notturni per il risanamento della pavimentazione della carreggiata in direzione Ponte San Giovanni". La prima fase "è stata suddivisa ed eseguita in dieci notti. Per consentire l’esecuzione dell’ultima fase, che consiste nella stesura dell’ultimo strato di asfalto drenante, è invece necessario un cantiere continuativo di due giorni e due notti".

Ecco le modifiche al traffico: "Le attività saranno eseguite 24 ore su 24 senza interruzioni, massimizzando le ore notturne: dalle 20:30 di lunedì 22 luglio alle 7:00 di giovedì 25 luglio il transito sarà regolato a doppio senso di marcia su una sola carreggiata dallo svincolo di Corciano allo svincolo di Madonna Alta. Contestualmente saranno quindi chiusi gli ingressi di Olmo e Ferro di Cavallo in direzione Ponte San Giovanni e l’uscita di Ferro di Cavallo sempre direzione Ponte San Giovanni".

E non è finita qui: "Successivamente sarà risanata anche la carreggiata in direzione Bettolle".