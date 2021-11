Raccordo Perugia-Bettolle, nuovi cantieri Anas: le modifiche al traffico, svincolo chiuso

Nuovi cantieri lungo il raccordo Perugia-Bettolle. Come spiega una nota di Anas "a partire da lunedì 15 novembre sarà interessato un nuovo tratto della carreggiata in direzione Perugia in corrispondenza dello svincolo di Corciano". Ecco le mofiche al traffico: "Per consentire l’esecuzione degli interventi il transito sarà provvisoriamente regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Corciano sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia", prosegue la nota.

Il completamento di questa fase dei lavori "è previsto entro il 20 dicembre".

I lavori, sottolinea Anas, "comprendono la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a 60 cm di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto drenante sull’intera piattaforma stradale, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche".