Raccordo Perugia-Bettolle, cantiere completato e svincolo riaperto

Raccordo Perugia-Bettolle, Anas annuncia il completamento dei lavori a Corciano. Il cantiere è stato rimosso nella serata di lunedì e lo svincolo di Corciano è stato riaperto al traffico.

L’intervento, scrive Anas, "ha consentito di risanare un tratto di circa 5,3 chilometri della carreggiata in direzione Perugia, pari a circa 47mila metri quadrati, per un investimento complessivo di 5 milioni di euro. I lavori erano iniziati a settembre 2022, poi sospesi per la stagione invernale e riavviati lo scorso marzo".

I lavori "hanno riguardato il risanamento profondo del corpo stradale fino a 1 metro di profondità, con la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto di tipo drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche".