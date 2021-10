Raccordo Perugia-Bettolle, ancora lavori: svincoli chiusi e strada dimezzata, le modifiche al traffico

Controllo dei viadotti del Raccordo Perugia-Bettolle, ecco tutte le modifiche al traffico.

Lunedì 18 ottobre, annuncia una nota dell'Anas, "sarà temporaneamente chiuso lo svincolo “San Faustino”, a Perugia, per chi viaggia in direzione Ponte San Giovanni. In alternativa è consigliata l’uscita precedente (Madonna Alta), mentre il traffico in ingresso a San Faustino potrà entrare in direzione Bettolle/Firenze e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Madonna Alta".

La chiusura, prosegue Anas, "sarà attiva dalle 9:30 alle 17:30".

E non è finita qui. Mercoledì 20 ottobre "sarà interessato il viadotto “Volumni”, tra l’innesto E45 e lo svincolo di Piscille. Per consentire le attività sarà temporaneamente chiusa la corsia di marcia in direzione Bettolle/Firenze con transito sempre consentito sulla corsia di sorpasso, sempre nella fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 17:30".