Raccordo Perugia-Bettolle, nuovi lavori: il cantiere Anas e le modifiche al traffico

Nuovi lavori lungo il raccordo Perugia-Bettolle. Cantiere nella galleria di Prepo dalle 21 alle 6.30 del giorno successivo per interventi di miglioramento idraulico per il deflusso delle acque.

Ecco le modifiche al traffico. "Nelle notti di lunedì 10 e martedì 11 giugno - spiega Anas - sarà chiusa la carreggiata in direzione Bettolle, con uscita obbligatoria allo svincolo di Prepo e rientro allo svincolo di San Faustino. Nelle notti di mercoledì 12 e giovedì 13 giugno sarà chiusa la carreggiata in direzione Ponte San Giovanni, con uscita obbligatoria allo svincolo di San Faustino e rientro allo svincolo di Prepo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria". E non è finita qui. "Le stesse limitazioni si ripeteranno nella settimana successiva, per consentire il completamento dei lavori: nelle notti di lunedì 17 e martedì 18 giugno sarà chiusa la carreggiata in direzione Bettolle, mentre nelle notti di mercoledì 19 e giovedì 20 giugno sarà chiusa la carreggiata in direzione Ponte San Giovanni".

In queste due settimane, specificano da Anas, "sarà attivo il cantiere per la sostituzione dello spartitraffico centrale tra Madonna Alta e Ferro di Cavallo".