Raccordo Perugia-Bettolle, nuovi cantieri Anas: le modifiche al traffico

Nuovo cantiere Anas sul Raccordo Perugia-Bettolle. Lavori tra Olmo e Ferro di Cavallo. Come spiega una nota di Anas "per poter allestire il cantiere in modalità notturna, sono necessari dei rilievi tecnici preliminari che saranno eseguiti mercoledì 15 e giovedì 16 novembre con chiusa temporanea della corsia di sorpasso e transito consentito sulla corsia di marcia, nella fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 17:00, evitando gli orari di maggior traffico del mattino e della sera". E ancora: mercoledì 15 novembre "sarà interessata la carreggiata in direzione Bettolle e giovedì 16 novembre la carreggiata in direzione Ponte San Giovanni".