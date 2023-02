Raccolta del Farmaco, Afas registra 8.105,92 euro di donazioni: "Grazie a tutti i cittadini"

Donati 1.068 farmaci per un valore complessivo di 8.105,92 euro. Questi i numeri raggiunti dalle farmacie Afas, grazie alla generosità dei cittadini, durante la 23esima Giornata di Raccolta del Farmaco che si è svolta dal 7 al 13 febbraio scorso.

Afas, che all’iniziativa ha aderito con le sue 14 farmacie e con la Parafarmacia Sanitaria Ortopedica, spiega una nota, "vuole pertanto ringraziare i cittadini che hanno risposto in maniera così attiva acquistando uno o più farmaci che ora verranno distribuiti e donati alle Associazioni del territorio".

Il progetto, supportato da farmacisti e volontari, coinvolge attualmente oltre 1.800 realtà socio-assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico. In Italia sono circa 390.000 le persone che non hanno potuto curarsi per ragioni economiche, e hanno chiesto aiuto a una realtà socio-assistenziale.