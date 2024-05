Usa, ricicla, bioplastica: Sia, Tsa e Gesenu verso un futuro sostenibile

La bioplastica rappresenta un’innovazione significativa nel campo dei materiali sostenibili e, come tale, richiede una gestione attenta nel processo di smaltimento. È essenziale comprendere che deve essere conferita nel contenitore dell’organico e non in quello della plastica tradizionale. Questa pratica dovrebbe essere adottata come un principio fondamentale per migliorare la qualità della raccolta differenziata, contribuendo così alla sostenibilità ambientale.

Questo è stato il punto cruciale della conferenza a Palazzo Donini di oggi, mercoledì 8 maggio, dove è stato introdotto il progetto “Biorepack”, l’iniziativa che ha conquistato il podio nel Bando di comunicazione Biorepack 2024.

Con il sostegno delle aziende Sia, Tsa e Gesenu, il progetto “Usa, Ricicla, Bioplastica” prende vita trasformando il modo in cui la comunità percepisce e utilizza la bioplastica.

L’obiettivo ambizioso è quello di coinvolgere oltre 160mila persone in un viaggio educativo attraverso attività comunicative vivaci e coinvolgenti, che spaziano da una strategia social a lezioni interattive nelle scuole, fino a eventi locali che porteranno stand informativi in ogni angolo dell’Umbria.

La campagna non solo punta a ottimizzare la raccolta differenziata dell’organico, ma anche a instillare nei cittadini la consapevolezza critica per distinguere la bioplastica dalla plastica tradizionale, un passo fondamentale per garantire un futuro più verde. Come ha infatti sottolineato il direttore operativo Gesenu SpA, Massimo Pera: “Il tema che a noi sta a cuore è appunto la qualità della raccolta differenziata”.

Oltre al direttore della Gesenu hanno partecipato all’evento anche Roberto Damiano, consigliere delegato Sia, Alessio Lutazi, consigliere delegato Tsa e Carmine Pagnozzi, direttore Generale Biorepack.

“La sostenibilità ambientale è possibile anche grazie a tante piccole pratiche quotidiane che ognuno di noi può compiere. Perché il comportamento sia virtuoso è necessario accrescere la consapevolezza dei cittadini, partendo dai più piccoli, veri amplificatori di buone pratiche” ha concluso Lutazi.