Solidarietà in via della Viola: raccolta di beni per persone senza fissa dimora

In via della Viola numero 1, nel cuore del centro storico di Perugia, si svolgerà la raccolta di beni per persone senza fissa dimora, organizzata da Elsa Perugia e Avvocato di Strada.

La raccolta è prevista per il 28 Febbraio 2024, dalle 16.30 alle 19.30, nella sede operativa di Elsa Perugia.

Elsa Perugia ha deciso di collaborare con Avvocato di Strada nella realizzazione dell'iniziativa per aiutare chi è in difficoltà a ottenere beni di prima necessità. Nello specifico si richiedono indumenti intimi invernali nuovi, come mutande, calzettoni, canottiere ma anche cellulari.