Raccolta alimentare organizzata dalla Lega Giovani di Torgiano, Deruta e Collazzone: "Un aiuto alle famiglie"

Grande successo per la raccolta alimentare organizzata dalla sezione Lega Giovani di Torgiano, Deruta e Collazzone in diversi supermercati della zona (si è conclusa sabato scorso), con la sentita partecipazione dei cittadini dei tre comuni che hanno donato una grande quantità di alimenti di prima necessità come pasta, olio e zucchero da consegnare alla Caritas di ogni rispettivo comune che li devolverà alle famiglie bisognose.

"Questa iniziativa - spiega Luciano Capoccia, commissario della sezione Lega Torgiano, Deruta e Collazzone - è stata organizzata in un momento particolare in cui a causa della pandemia molte persone non lavorano più come in passato e non riescono a garantire un pasto dignitoso alle loro famiglie. Con la raccolta alimentare abbiamo voluto portare qualcosa in più sulle tavole di queste famiglie in difficoltà proprio per non farle sentire diverse dalle altre più fortunate. A chi donava ho spiegato che la Lega non è solo espressione di un pensiero politico, ma è composta da persone con un cuore che vivono la quotidianità del territorio”.

Promotore della raccolta alimentare è stato il giovane leghista Stefano d’Angelo: “Non ho fatto tutto da solo, ma sono stato aiutato da alcuni tesserati e referenti Lega come Goffredo Pucci di Collazzone, Adelio Menculini di Torgiano e il nostro commissario di sezione Luciano Capoccia che vorrei ringraziare insieme alle tante persone che hanno contribuito a portare a termine questa iniziativa”. La sezione Lega di Torgiano, Deruta e Collazzone, in collaborazione con la Lega Giovani, prosegue la sua attività al servizio dei cittadini in difficoltà con un’altra iniziativa benefica in programma nelle prossime settimane.