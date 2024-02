Nuovo innesto alla Questura di Perugia, arriva il commissario Petrolati

Rinforzi per la Questura di Perugia. Il Questore, Fausto Lamparelli, ha accolto a Perugia il commissario Andrea Petrolati, proveniente da Roma, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Ecco il curriculum.

Di origini romane, spiega la Questura con una nota, "Petrolati si è laureato in sociologia all’Università degli Studi di Chieti “Gabriele D’Annunzio”. Entrato in Polizia con la qualifica di Agente nel 1986, dopo il corso di formazione, è stato assegnato al Reparto Mobile di Roma. Nel 1991, dopo aver superato il concorso per l’accesso al Ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato e aver frequentato il corso di formazione professionale presso l’Istituto per Sovrintendenti e Ispettori di Nettuno, è stato trasferito a Roma al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nel 2001, dopo aver superato il concorso per l’accesso al Ruolo degli Ispettori Superiori - Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza, è stato nominato responsabile della sicurezza del Compendio Demaniale “Forte Ostiense” a Roma. Dopo una prima parentesi – dal 2004 al 2012 - alla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel 2012 viene trasferito alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, dapprima alla Sezione Protezione e, successivamente, alla Sezione Informatica. A gennaio del 2020 ritorna alla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza dove assume l’incarico di coordinatore degli uffici matricola presso l’Ufficio Servizi Tecnico Gestionali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.