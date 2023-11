Questura di Perugia tra difficoltà e speranze: il segretario provinciale Siulp Massimo Pici esprime le sue aspettative

Il passaggio alla prima fascia per la Questura di Perugia, ottenuto di recente, ha suscitato aspettative e speranze nei colleghi che vi lavorano tuttavia il segretario generale provinciale Siulp Massimo Pici ha espresso le sue preoccupazioni: “Siamo stanchi di ascoltare, o meglio leggere, proclami riguardanti tale riconoscimento e annunci di massicce immissioni di personale ad integrazione dell’attuale organico se poi nella realtà i pochi che arrivano non coprono neanche le uscite per i pensionamenti” spiega Massimo Pici.

E ancora: “Stiamo assistendo, nostro malgrado, al perdurare di una condizione di criticità e di precarietà permanente nelle varie articolazioni della Questura, dove l’attività di settore è continuamente interrotta e, a volte, anche fatalmente vanificata per far fronte alle “emergenze” dettate dai numerosi servizi di ordine pubblico e addirittura da aggregazioni fuori provincia. Ultima in ordine di tempo quella ai confini con la Slovenia per la sospensione del trattato di Schengen”.

“Per comprendere il disagio e il malumore - continua Pici - ci limitiamo a far presente che solo nella settimana che va dal 30 ottobre al 05 novembre in Questura sono stati sottratti alla loro ordinaria attività 98 unità operative per far fronte ai servizi di ordine pubblico e alle aggregazioni, mentre nell’attuale settimana le unità distolte per altri servizi saranno ancora maggiori”.

“Se la riclassificazione non ha portato nessun incremento di personale, mezzi e risorse ma solo impegni e carichi di responsabilità, chiediamo al Questore di dare una risposta al disagio dei colleghi chiudendo, nelle settimane come quella citata, tutti gli uffici ed invitando contestualmente la cittadinanza a non recarsi in Questura perchè uffici e sportelli sono chiusi. Limitandoci dunque solo a fornire servizi di aiuto e soccorso pubblico, ciò che onestamente abbiamo fatto sempre molto bene” conclude il segretario.