Questura di Perugia, Gianluca Boiano lascia la direzione della squadra mobile

Il prossimo 25 novembre, il dirigente della Squadra Mobile, Gianluca Boiano, lascerà Perugia per assumere l'incarico di dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Napoli. "Tre anni e due mesi durante i quali abbiamo concluso indagini importanti" ha detto il dirigente della Mobile, congedandosi. Droga, furti e rapine, tentativi di infiltrazioni criminali gli ambiti in cui, in particolare, gli investigatori diretti da Boiano si sono contraddistinti. "Il furto è un reato particolarmente insidioso perché colpisce in modo diretto le persone, siamo riusciti a individuare la banda che aveva iniziato a seminare terrore in mezza provincia", Poi la droga, fenomeno esteso che vede, ha sottolineato, il coinvolgimento di organizzazioni criminali straniere, albanesi in particolare.

"Tra i risultati ottenuti anche la creazione di un team di investigatori dedicati alla violenza di genere. Fenomeno che, in base alle denunce ricevute, è decisamente rilevato. Ma contrastare la violenza di questo tipo è un'azione congiunta, opera di più attori ognuno per le proprie competenze, per prevenire". "Concludo il mio incarico - ha aggiunto ancora dopo aver ringraziato il questore e i collaboratori, la magistratura e le istituzioni - lasciando il cuore in Umbria, in particolare a Gubbio".