Quel magnifico progetto assistenziale di screening che l’INPS offre agli iscritti. Peccato che nessuno (o quasi) lo sappia

Quel magnifico progetto di multi screening che l’INPS offre agli iscritti. Peccato che nessuno (o quasi) lo sappia. Basta andare nel sito… ma quanti ci vanno? E poi non pare così facile fruirne. Né essere accreditati (per aziende e singoli professionisti): occorre fare il giro delle sette chiese. E non basta.

L’INPS, attraverso avvisi continui, offre ai propri pensionati (sia pubblici che privati) degli screening preventivi completamente gratuiti per una diagnosi precoce, attraverso strutture private convenzionate. Si tratta di screening per malattie cardiovascolari, tumori della pelle/melanoma, tumori dell’apparato genitale maschile e femminile e quant’altro.

Chiaramente questa iniziativa sanitaria potrebbe essere utile ai tanti cittadini che non riescono ad effettuare la prevenzione attraverso il servizio sanitario pubblico, poiché intasato e con lunghe liste di attesa. Situazione aggravata dalla pandemia. Per non dire dei benefici che potrebbero trarne quanti non hanno denaro sufficiente per pagare ticket.

Doppia riflessione. Primo: non tutti sanno dell’esistenza del servizio. Secondo: le strutture sanitarie che cercano di accreditarsi per poter erogare il servizio non trovano accesso al portale INPS.

La seconda questione è materia documentatamente segnalata da una Società, peraltro autorizzata dalla Regione dell’Umbria ad erogare prestazioni sanitarie.

Dice il titolare: “Ho provato ad entrare nel portale dell’INPS, ma purtroppo il sistema rifiutava continuamente l’accesso. Dopo non poche peripezie, sono riuscito ad avere un appuntamento con un funzionario dell’INPS di Perugia. Responsabile che trovava le mie stesse difficolta all’accesso al portale dove effettuare l’istanza finalizzata ad ottenere l’accreditamento”. Che fare?

Conclusione: “Del pianeta INPS poco si parla, anche se (sulla carta?) dovrebbe/potrebbe offrire dei servizi veramente utili alla collettività. Spiace che nessuno evidenzi queste disfunzioni e soprattutto non si facciano adeguatamente conoscere questi (potenziali) servizi in grado di dare una grossa mano al servizio sanitario Nazionale”.

Insomma: screening gratuito Inps come l’Araba Fenice (“che vi sia ciascun lo dice / dove sia nessun lo sa”).