Quaresima di solidarietà con i progetti della Caritas di Perugia per far fronte alle oltre 10mila richieste di aiuto

Una Quaresima vissuta con lo sguardo verso l'altro, verso i poveri e gli ultimi, per costruire "insieme una società più giusta". È l’impegno-invito della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve per la Quaresima di Carità 2023, con il direttore don Marco Briziarelli che invita alla "alla preghiera, alla penitenza, al digiuno, alla riconciliazione con se stessi" seguendo gli insegnamenti del Signore, ma anche ad essere "più vicini e solidali a quanti, oggi, vivono gravi difficoltà umane e materiali. È un modo speciale e concreto per vivere una Quaresima di Carità".

Nel corso del 2022 sono state dodicimila le persone che hanno chiesto aiuto alla Caritas diocesana di Perugia "perché senza più un lavoro, senza più una casa e impossibilitate a sbarcare il lunario per il caro-vita, per una inaspettata grave malattia". Una quantità di richieste così alta che ha spinto la Caritas diocesana ad avviare con il suo ente operativo, la Fondazione di Carità San Lorenzo, alcuni progetti di sostegno ai più bisognosi con campagne mirate come “Adotta una famiglia”, “Una spesa per tutti”, “Adotta un affitto” e da ultimo “L’amore oltre”, la campagna sulla cultura del dono attraverso il lascito testamentario.

Quest'ultima campagna è stata menzionata dall’arcivescovo Ivan Maffeis nella sua lettera della Quaresima alla comunità diocesana, che sintetizza un po’ tutte le campagne messe in atto dalla Caritas per affrontare le emergenze umanitarie. "Sono segni che ci rinnovano interiormente – scrive monsignor Maffeis – sono la via di una Chiesa che non cessa di farsi lievito nella comunità degli uomini".