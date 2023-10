Quando il Comune di Perugia celebra degnamente il Centenario dalla nascita di Maria Callas

Definizione ricordata da Salvatore Silivestro, forte della convinta solidarietà manifestata da Francesco Pinelli, presidente dell’Associazione Porta Pesa-Borgo S. Antonio.

Ha fornito carburante all’iniziativa letterario-musicale il Comune di Perugia nella persona dell’Assessore alla cultura Leonardo Varasano. Che ha svolto il ruolo di relatore nella presentazione del volume “Mia zia Maria Callas. Dietro le quinte”, di Angelo Meneghini e Sandro Allegrini (Morlacchi editore). Dialogando con gli autori su aspetti inediti della vita della Divina Callas, traguardata attraverso gli occhi e la narrazione di Angelo, nipote della stessa e di Giovan Battista Meneghini che della Divina fu marito e manager per dodici anni.

Introduzione di Francesco Pinelli che ha ricordato come questa chiesa, unitamente all’Oratorio di S. Antonio abate, oggi sede di eventi culturali, abbia felicemente raggiunto il traguardo di una riqualificazione, effettata per volontà e impegno di tanti cittadini, borgaroli e non, amanti delle eccellenze storico-artistico-monumentali della Vetusta.

Le corso dell’evento, è stato consegnato al M° Salvatore Silivestro il Premio alla Cultura di Comune di Perugia e Accademia del Dónca, che già toccò a Brunello Cucinelli, Enrico Vaime, Filippo Timi, Gianfranco Rosi. Giuseppe Fioroni, Franco Mezzanotte.

Sono anche state presentate le tavole del pittore Stefano Chiacchella: opere che raccontano il dipanarsi di una storia che parte dal primo incontro e dal sodalizio artistico e umano tra Meneghini e la Callas, fino all’abbandono e alla “fuga” con Onassis. Opere che costituiscono un efficace abstract del libro e della vicenda umana e professionale della Callas. Legata a Perugia dove cantò alla Sagra Musicale del 1949. E dove il nipote Angelo, coautore del volume, si sposò avendo come testimone proprio lo zio Battista.

La parte musicale è stata sostenuta da una giovane cantante “callasiana” come la nostra soprano eugubina Elena Antonini, (accompagnata dal pianista Ettore Chiurulla) alla quale è stata affidata l’interpretazione di alcuni cavalli di battaglia della Divina.

Un programma che ha offerto musiche di Bellini, Cherubini, Verdi e Puccini.

Un pubblico che ha stipato la chiesa ha partecipato alle varie fasi di un evento che, con alcune variazioni, verrà riproposto tra le iniziative offerte dal Comune di Perugia durante il periodo natalizio.