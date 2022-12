Qualità della vita, la classifica del Sole24Ore: la provincia di Perugia migliora e sale di 11 posizioni

La qualità della vita migliora. La provincia di Perugia guadagna 11 posizioni nella classifica 2022 del Sole24Ore, arrivando al 41esimo posto in Italia. La provincia di Terni, invece, perde otto posizioni e scende al 54esimo posto.

Alla voce "Ricchezza e consumi" la provincia di Perugia è la 62esima in Italia (-4 rispetto al 2021). Per "Affari e lavoro" è 63esima (-3 rispetto al 2021). Per "Giustizia e sicurezza" è 66esima (+16 rispetto al 2021). Per "Demografia e società" è decima in Italia (+14 posizioni rispetto al 2021). Per "Ambiente e servizi" è 25esima (+13 rispetto al 2021). Per "Cultura e tempo libero" è 16esima (+8 rispetto al 2021). Il dato peggiore è alla voce "Inflazione energia, gas e prodotti combustibili", con la 106esima posizione in Italia. Il migliore, con la prima posizione, è per "Illuminazione pubblica sostenibile". Spicca anche la voce "Librerie", con la quarta posizione in Italia. Male, con la 100esima posizione in Italia, per quanto riguarda le nuove iscrizioni delle imprese. Alla voce "Inflazione prodotti alimentari e bevande non alcoliche" la provincia di Perugia è l'88esima in Italia. Sul fronte dei "Giovani che non lavorano e non studiano (Neet)", la provincia di Perugia è al 44esimo posto in Italia. Per il "tasso di occupazione", invece, è al 33esimo.

L'indagine, spiega una nota del Sole, "certifica la leadership di Bologna, seguita sul podio da Bolzano e Firenze".

I 90 indicatori statistici alla base dell’indagine, di cui 40 aggiornati al 2022, proseguono dal quotidiano economico, "presentano una serie di novità: due indicatori sull’inflazione; un pacchetto di indicatori su energia da fonti rinnovabili/riqualificazioni energetiche/consumi energetici; l’indice della partecipazione elettorale alle ultime elezioni politiche di settembre 2022; nove indici sintetici inclusi nell’indagine che aggregano più parametri (Qualità della vita di giovani, bambini e anziani, Qualità della vita delle donne, Ecosistema urbano, Indice della criminalità, Indice di sportività, Indice del clima, IcityRank sulle città digitali). Si confermano alcuni indicatori storici dell’indagine: valore aggiunto pro capite; prezzi delle case e incidenza dei canoni di locazione sul reddito medio dichiarato; imprenditoria giovanile; giovani Neet; ore di Cig ordinaria; infortuni sul lavoro; indice della qualità dell’aria; tasso di motorizzazione; indice di litigiosità nei tribunali; mortalità da incidenti stradali; numero di bar, ristoranti, librerie e palestre; agriturismi; indice di lettura; verde urbano; banda larga ultraveloce; amministratori comunali under 40".