Qualità della vita, la classifica di ItaliaOggi: Perugia sale, Terni perde 22 posizioni

Perugia sale, Terni scende. ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni (Gruppo Generali), pubblicano la classifica annuale della qualità della vita nelle province italiane.

La provincia di Perugia guadagna sei posizioni rispetto al 2021 e passa dal 52esimo al 46esimo posto in Italia. Quella di Terni, invece, scende al 56esimo dal 34esimo del 2021.

Le prime tre province per qualità della vita in Italia sono Trento, Bolzano e Bologna. Firenze è quarta. L'ultima in classifica, la 107esima, è Crotone.