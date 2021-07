Qualità urbana, a Perugia 30 milioni di euro per il recupero dell'area ex Palazzetti e rimettere a nuovo l'Ipogeo dei Volumni e Ponte San Giovanni

Acquisto e abbattimento di oltre la metà delle volumetrie dei palazzoni ex Margaritelli-Palzzetti e riqualificazione dell'Ipogeo dei Volumni. Sono i due progetti del Comune di Perugia che hanno scalato le graduatorie dei progetti finanziati dal Ministero delle Infrastrutture.

"I due progetti del Comune di Perugia riguardano la qualità dell'abitare - afferma l'assessore Margherita Scoccia - Il primo prevede la riqualificazione con parziale abbattimento dei palazzi dell'area ex Margaritelli-Palazzetti, una vera ferita urbanistica di Perugia. L'intervento di 15 milioni di euro consentirà l'acquisto della struttura, l'abbattimento di oltre la metà della volumetria e la realizzazione di una zona residenziale progettata dal professor Paolo Belardi dell'Accademia di belle arti".

"Il secondo progetto riguarda l'Ipogeo dei Volumni, in collaborazione con il Museo archeologico dell'Umbria - prosegue Scoccia - e Ponte San Giovanni in generale con la ristrutturazione del Cva, una pista ciclo-pedonale, l'accesso alla stazione ferroviaria e lavori in via Cistellini. L'area archeologica dei Volumni sarà ammodernata completamente. Anche questo progetto sarà finanziato con 15 milioni di euro".

"La graduatoria dei progetti finanziati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili conferma la validità delle progettualità e delle proposte avanzate dalla Regione. Entrambi i progetti presentati da questa amministrazione sono infatti stati finanziati, grazie alla collaborazione e al gioco di squadra realizzato insieme all’assessore Melasecche e alla sua struttura e a Sviluppumbria che, grazie all’immediata attivazione di Michela Sciurpa e dei suoi collaboratori ci ha consentito in tempi strettissimi di mettere in campo due iniziative strategiche per la qualità dell’abitare e per il recupero e la valorizzazione di beni pubblici".

Lo dichiara l’assessore al Patrimonio e alla Riqualificazione urbana e ai centri storici Paola Agabiti commentando la pubblicazione della graduatoria dei progetti di riqualificazione urbana.

"Il successo ottenuto dalla Regione Umbria – dichiara la Presidente Donatella Tesei – è il migliore avvio possibile dei progetti relativi al PNRR e conferma la qualità delle proposte presentate da questa amministrazione. Con orgoglio e soddisfazione rilevo inoltre che sono state premiate anche le 2 proposte progettuali presentate dal comune di Perugia e quella presentata dal comune di Terni. Complessivamente, tra Regione e comuni, questo territorio potrà mettere in campo interventi per circa 74 milioni di euro, che andranno a beneficio dei cittadini e dell’intero comparto produttivo umbro".